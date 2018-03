Speel jij iedereen van het bord met Ticket to Ride of Pandemic? Dan is dit jouw droombaan

HELMOND - Hebben bord- en kaartspellen als Ticket to Ride, Exploding Kittens en Pandemic voor jou geen geheimen? Drijf jij je vrienden tot waanzin wanneer je een spelletje speelt, omdat je echt nooit verliest? Dan is spellendistributeur Enigma uit Helmond op zoek naar jou.

Het bedrijf zoekt namelijk demospelers. Bord- en kaartspelfanaten die graag met andere liefhebbers op pad gaan om ook anderen warm te maken voor een uitdagend spelletje.

De vacature staat een week uit en er zijn volgens marketingmanager Sanne Stockbroekx van de spelletjesdistributeur al aardig wat reacties binnen. “We zijn echter op zoek naar heel veel mensen, want we zoeken verschillende mensen voor verschillende spellen. En in totaal geven we zo’n drieduizend spellen uit”, vertelt ze.

Kennis van Engels een 'must'

Daarbij worden demonstraties van spellen op bijvoorbeeld beurzen en bij speelgoedwinkels door heel het land gegeven. “We zoeken dan ook mensen in alle provincies”, vertelt ze. “Van Exploding Kittens-fans in Leeuwarden tot fans van meer Star Wars-achtige spellen bijvoorbeeld in Eindhoven.”

Behalve dat je echt helemaal gek moet zijn van een of meerdere bord- en kaartspellen, moet je volgens Stockbroecks ook goed kunnen communiceren met verschillende mensen. “Ieder spel heeft immers een bepaalde doelgroep”, benadrukt ze. Daarbij is een goede kennis van het Engels een ‘must’ omdat de spelregels soms alleen in het Engels bij een spel zitten.

Wat schuift het?

Wat deze in de woorden van de spelletjesuitgever ‘leukste bijbaan van Nederland’, in het laatje brengt, kan Stockbroekx niet zeggen. “Dat verschilt per opdracht.”

Maar ja, als het om je droombaan gaat, draait het natuurlijk niet om geld alleen, toch!?