Waarschuwingsschot gelost na vechtpartij in discotheek in Tilburg

TILBURG - De politie heeft zondagnacht een waarschuwingsschot gelost op het Pieter Vreedeplein in Tilburg. Aanleiding was een vechtpartij in een discotheek. Daarbij is niet geschoten, maar er werd wel een vuurwapen gevonden op straat. Het wapen in combinatie met een onrustige situatie, deed de politie besluiten een waarschuwingsschot te lossen.

De melding van de vechtpartij kwam zondagnacht om halfvier. De situatie zou onrustig zijn en er waren veel bezoekers aanwezig, daarom besloot de politie met meerdere agenten en wagens naar het Pieter Vreedeplein te gaan. De bezoekers van de horecagelegenheid werden naar buiten begeleid.

Tijdens de vechtpartij raakte een man uit Tilburg gewond. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Twee mannen uit Den Haag van 21 en 35 jaar zijn aangehouden.

Vuurwapen

Terwijl de agenten toezicht hielden, vonden zij een vuurwapen op straat. Dat is in beslag genomen. Er wordt nog onderzocht of het wapen van de twee aangehouden verdachten is. Ook de aanleiding van de vechtpartij wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen.