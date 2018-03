Hennep-oma (70) hoeft de cel niet in, woonwagenbewoonster krijgt werkstraf

OSS - Een vrouw van 70 hoeft van de rechter niet de cel in. Wel krijgt ze een taakstraf van 100 uur. In een van haar schuren vonden agenten tijdens een inval tientallen kogelpatronen en hasj. In een andere schuur troffen ze zeven zakken hennep aan. Haar kleinzoon zou de hennep daar bewaard hebben. Tegen de vrouw was 9 maanden cel geëist.

De 29-jarige kleinzoon kreeg wel een gevangenisstraf van de rechter. Hij moet 5 maanden de cel in. Een man uit Heteren kreeg 6 maanden cel voor zijn aandeel in de hennephandel.



Inval

De politie viel het kamp aan de Amelsestraat in Oss augustus 2016 binnen. Agenten hielden het kamp toen al een tijd in de gaten. In een van de schuren van de oma lag 1 kilo hasj en munitie.



In de andere schuur lagen zakken met daarin ruim 48 kilo natte hennep. Haar keinzoon zou ze daar neer hebben gelegd om te drogen en daarna te verpakken. De vrouw verklaarde bij de politie dat ze niet precies wist wat er in die schuur gebeurde. Wel gaf ze toe dat ze daar af en toe een henneplucht rook.



Omdat ze volgens de rechtbank geen aandeel had in de hennephandel, kreeg ze alleen straf voor het bezit van de hasj en munitie. Daarom hoeft ze niet de cel in, maar krijgt ze een werkstraf van 100 uur. Daarbij is ook rekening gehouden met haar hoge leeftijd.



Uit huis gezet

De vrouw moest voor straf ook een halfjaar haar woning op het kamp aan de Amelsestraat uit. Inmiddels woont ze daar weer. Een vader en zoon uit Bakel, die volgens justitie ook betrokken zouden zijn bij de hennephandel, werden beide vrijgesproken door de rechter.