Zus van sinds 1974 vermiste Hans Martens vindt zoektocht spannend: 'Van alles spookt door je hoofd'

LIESSEL/ASTEN - Riena, de zus van de sinds 1974 vermiste Hans Martens, en andere familieleden zijn maandag aanwezig bij de zoektocht naar Hans en zijn kameraad Piet Hölskens in het water van De Brink in Liessel. De twee families zijn eerder door de politie op de hoogte gebracht van de zoektocht. “Het is heel spannend. Ik heb slecht geslapen want er spookt van alles door je hoofd.”

Het is enorm dubbel voor de familie, legt Riena uit. “Aan de ene kant hoop ik dat hij gevonden wordt. Maar aan de andere kant denk ik: nee. Het is dubbel. Ook omdat het zo lang geleden is.”

Riena zou het fijn vinden als de familie het eindelijk na 44 jaar kan afsluiten. “Als we hem vinden, kunnen we hem bij onze ouders neerleggen.”

Vorig jaar liepen familieleden van de al 44 jaar vermiste Piet Hölskens en Hans Martens uit Asten een stille tocht in Den Haag. Ze liepen de tocht in de politieke hoofdstad zodat ze na afloop de petitie aan konden bieden aan de Tweede Kamer. De familie wilde dat er weer onderzoek naar de zaak wordt gedaan. De politie heeft begin dit jaar besloten om te gaan zoeken.

Later op maandag moet duidelijk worden of er inderdaad iets in De Brink wordt gevonden. De zoektocht duurt waarschijnlijk tot in de middag.