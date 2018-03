Geen simpele poster: Remco heeft een verkiezingbus met zijn hoofd erop

EINDHOVEN - Een sleutelhanger of een verkiezingsposter, dat is veel te klein voor kandidaat-raadslid Remco van Dooren. De nummer twee van het CDA in Eindhoven heeft een bus met daarop prominent zijn eigen hoofd. Hij brengt kiezers naar de Tweede Kamer en het Europees Parlement.

Of hij geen last heeft van grootheidswaanzin? "Nee hoor", lacht Remco. "Er worden veel grappen over gemaakt. Ik wilde met iets nieuws komen en dit valt op." De 22-jarige staat voor het eerst op de kieslijst. De nummer één op de lijst heeft geen bus. "En ook geen helikopter ofzo", lacht hij.



Kloof

Komende vrijdag organiseert hij weer een dagtrip naar Brussel. Hij heeft een duidelijk doel. "Zo verklein ik de kloof tussen de politiek en burgers. Ik breng mensen letterlijk naar de politiek." Deelnemers betalen entree en krijgen vervolgens een rondleiding in Den Haag of Brussel, een etentje en meer."



De bus wordt gehuurd door het Remco. Het busbedrijf zet het prominente voertuig gewoon in voor voetbalwedstrijden en schoolreisjes. Het kan dus zomaar zijn dat een schoolklas op stap gaat in een bus met een levensgroot hoofd van Remco erop. "Wie wil dat nou niet", lacht hij.



Plannen voor de volgende verkiezingen heeft hij nog niet. Een cruiseschip, privéjet of flat met foto? "Dat zien we dan wel weer."