MedEye voorkomt per dag drie foute toedieningen van medicatie.

EINDHOVEN - De cijfers zijn verontrustend: bij één op de vijf toedieningen van medicatie in het ziekenhuis gaat het fout. Slimme technologie moet dat voorkomen, bijvoorbeeld met de MedEye die kort voor het toedienen patiënt en medicijnen controleert op juistheid. Met als resultaat dat er dagelijks drie fouten worden voorkomen.

“Tussen het voorschrijven van de medicatie door de arts en het daadwerkelijk toedienen aan de patiënt zit een aantal stappen. Bij elk stap kan het misgaan. Verkeerde medicatie, verkeerde patient, niet de juiste dosering en ga zo maar door”, vertelt Remco Wijngaarden van MedEye.

Werkdruk

Daarnaast speelt de werkdruk tijdens het toedienen en uitdelen van de medicatie ook een grote rol, vindt hij. “Patiënten vragen iets aan de verpleegkundige of willen een glaasje water. Allemaal oorzaken waardoor de verpleegkundige wordt afgeleid. MedEye is een hulpmiddel dat helpt bij de controle en de registratie. Het zorgt ervoor dat de juiste patiënt ook de juiste medicijnen krijgt.”





Apotheker Dick Bloemhof is blij met het extra medisch oog. “Het gaat om miljoenen toedieningen en waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Het is belangrijk om voor de patiënten en het medisch personeel om het risico te reduceren. Aan alle moderne technische hulpmiddelen is nu ook de MedEye toegevoegd, zodat de juiste toediening is geborgd.”