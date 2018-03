NAC bijna zeker van nog een jaar eredivisie: 'Net zo knap als het winnen van de Champions League'

BREDA - NAC Breda won afgelopen weekend van ADO Den Haag (0-2) en zette daarmee opnieuw een grote stap richting lijfsbehoud in de eredivisie. De ploeg van trainer Stijn Vreven heeft nu 27 punten uit evenveel zoveel duels. De laatste drie wedstrijden werd er zelfs niet verloren, met het vertrouwen zal het dus goed zitten.

Met een voorsprong van tien punten op hekkensluiter Roda JC zou je kunnen zeggen dat NAC al veilig is, maar volgens Ronald Sträter, NAC-clubwatcher van Omroep Brabant, moet er niet te vroeg gejuicht worden. "NAC is nog zeker niet veilig. Er zijn nog zeven wedstrijden te spelen, maar ze zijn in ieder geval wel hard op weg. Vooral als je kijkt naar het spel van de afgelopen weken, dat zorgt voor vertrouwen bij de ploeg." John Karelse, voormalig doelman en trainer van NAC, vindt het gat nog te klein. "Sparta staat op dit moment op vijf punten, dat is te krap om te stellen dat NAC al veilig is. Ik denk dat ze nog twee à drie overwinningen nodig hebben."

Kansen verzilveren

Directe degradatie ontlopen, zou een prestatie van formaat zijn. "Als NAC in de eredivisie blijft zonder nacompetitie, is dat net zo knap als het winnen van de Champions League", zegt Karelse. Vooral na de winterstop lijkt het beter te gaan. Clubicoon Anthony Lurling denkt dat het vooral ligt aan de kansen die nu worden verzilverd, terwijl er voor de winterstop veel mogelijkheden om zeep werden geholpen. "Umar Sadiq speelt daar een belangrijke rol in", zegt Lurling. "Hij is een vervelende spits om tegen te spelen. Hij is lang, snel en redelijk technisch. ADO-verdediger Kanon had afgelopen zaterdag een verschrikkelijke avond, en dat is toch een international van Ivoorkust."

Vreven

NAC-trainer Stijn Vreven moest de wedstrijd in Den Haag bekijken vanaf de tribune na zijn schorsing die hij kreeg tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord. Toch moet Vreven ook de credits krijgen voor de goede vorm van NAC op dit moment vindt Sträter. "Wat je natuurlijk vaak ziet bij een jong team is dat ze diepe dalen en hoge pieken kennen. Dat zie je wel heel duidelijk bij NAC. Maar de laatste weken komt stabiliteit naar voren en dat is toch wel de verdienste van de trainer." Ook Karelse vindt dat de Belg complimenten verdient als NAC zich veilig speelt. "Als een club onderaan staat, wordt de trainer verantwoordelijk gehouden voor die resultaten, dan moet dat ook gebeuren als een trainer naar behoren presteert."

Belangrijke schakels

Manu Garcia en Angeliño worden vaak genoemd als de toppers van NAC. Terecht volgens Lurling. "Garcia zit echt op voetballen en Angeliño speelt natuurlijk ook geweldig. Hij heeft veel dreiging en een hele goed trap." Toch zijn El Allouchi en Verschueren twee belangrijke schakels voor dit NAC denkt de voormalig aanvaller. "Dat zijn spelers die je pas mist als ze er niet zijn. Die twee werken zo hard en zorgen er mede voor dat Manu Garcia zo kan spelen." De topscorer van NAC, Thierry Ambrose, neemt ook een steeds grotere rol op zich. "Voor de winterstop liep het niet zo lekker bij hem", zegt Karelse. "Hij werkt altijd keihard, en nu gaat ie ook nog eens veel scoren, dat is een mooie ontwikkeling."





Degradatiekraker

Aankomend weekend staat de degradatiekraker tegen Roda JC op het programma. Een hele belangrijke wedstrijd voor beide ploegen. "Als NAC tegen Roda JC wint komt lijfsbehoud wel heel dichtbij", denkt Karelse. Ook Sträter denkt dat NAC een grote stap kan zetten. "Het ligt er natuurlijk aan wat Sparta en Twente ook doen, maar als NAC wint kun je toch wel stellen dat ze directe degradatie ontlopen." Een overwinning zit zeker in het vat denkt Lurling. "NAC speelt thuis en heeft veel vertrouwen, ik heb er alle vertrouwen in dat ze die wedstrijden gaan winnen."