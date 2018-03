Hmmm Frans Bauer deelt geheim recept van zijn eigen frikandel: 'afblussen met satésaus'

FIJNAART - Dat Frans Bauer van lekker eten houdt, dat is bekend. Maar nu deelt de Brabantse zanger een geheim recept: de Bauer-speciaal. Zijn familie vindt het maar niks maar volgens Frans smaakt het heerlijk.

Natuurlijk kun je ervoor kiezen om je frikandel te beleggen met een klodder mayonaise of ketchup. Maar als het aan zanger Frans Bauer ligt, moet je je frikandelletje op een speciale manier bekleden.

"Een Bauer-speciaal kenmerkt zich door een laagje piccalilly. Daar gooien we nog wat extra uien op", legt Frans uit. "En om het af te maken, blussen wij de frikandel af met satésaus."

'Doe mij maar met appelmoes'

Een interessante combinatie. Toch is niet iedereen er enthousiast over in huize Bauer. "Nou, doe mij maar gewoon een frikandel met appelmoes", roept Mariska als Frans het recept heeft uitgelegd.

"Hoe word je misselijk? Nou zo!", roept een van de zonen van de volkszanger. Als Frans vervolgens vraagt of iemand een stukje wil proberen, blijft het stil.

Chinees, taart en pittige kip

Frans Bauer heeft al vaker laten zien dat hij van lekker eten houdt. In het verleden barstte hij al een keer in tranen uit bij het zien van een bijzondere taart. Toen zijn favoriete afhaalchinees in Fijnaart dicht ging, zat hij in zak en as en pittige kip met rode kool eet Frans graag uit het handje.

Bovendien bezong hij laatst zijn liefde voor Chinees in een reclamespotje.