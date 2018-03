Tilburg University adverteert op extreem-rechtse site Breitbart: 'Dit moet je niet willen'

Er is kritiek op Tilburg University over hun advertenties op de website Breitbart.

TILBURG - Er is kritiek op Tilburg University nadat advertenties van de universiteit zijn verschenen op de extreem-rechtse nieuwswebsite Breitbart. De Amerikaanse site wordt onder meer beschuldigd van het aanwakkeren van racisme, seksisme en antisemitisme. “Dit gaat in tegen alles waar een universiteit voor staat”, zegt student Chris Klaas.

De universiteit werd bijna een jaar geleden, in april 2017, al geattendeerd op het feit dat hun advertenties te zien zijn op de website. ‘We zullen actie ondernemen’, was toen haar reactie.

Opnieuw verschillende advertenties

Of de advertenties toen succesvol zijn verwijderd, is niet bekend. Wel zijn inmiddels opnieuw verschillende advertenties te vinden op de Amerikaanse nieuwswebsite. Meerdere mensen klagen daarover op Twitter.

Ook student Filosofie Chris Klaas (24).“De universiteit is elke dag bezig met hun slogan ‘understanding society’. We zijn bezig met ratio, met maatschappelijke thema’s als racisme. Deze website schrijft nepnieuws op en doet aan complottheorieën. Dit moeten we als universiteit en als studenten niet willen.”

'Blokkeren kost je vijf minuten'

Via een ‘zwarte lijst’ zou de universiteit al kunnen voorkomen dat ze op de site te zien zijn. “Het kost je vijf minuten om deze site te blokkeren. Het is raar dat het nog steeds gebeurt.”

In de berichtgeving van Breitbart wordt bijvoorbeeld ontkent dat de aarde opwarmt. Ook circuleerde er een filmpje waarop een organisatie delen van geaborteerde baby’s zou verkopen. Het filmpje bleek gemanipuleerd. Tijdens de verkiezingen in de Verenigde Staten koos de site de kant van Trump en begon een lastercampagne tegen Hillary Clinton.

Meerdere bedrijven al gestopt

Eerder dit jaar gaven al veel Nederlandse bedrijven aan te stoppen met advertenties op de nieuwswebsite, zoals de ING, Basic Fit, het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en reisorganisatie Kras.

'We zoeken het uit'

Tilburg University kon vanmiddag aan Omroep Brabant enkel aangeven dat ze op de hoogte zijn van de advertenties en dat ze het ‘aan het uitzoeken’ zijn.