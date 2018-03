Willem II spreekt vertrouwen uit in Reinier Robbemond

TILBURG - Reinier Robbemond mag voorlopig door als interim-coach van Willem II. De Tilburgers willen zich volledig concentreren op het duel tegen FC Twente van komende zaterdag.

Het BD schrijft maandag dat Willem II het vertouwen in Robbemond en zijn staf heeft uitgesproken.



De oefenmeester won afgelopen zaterdag met zijn ploeg met 5-0 van PSV. Een ongekende prestatie voor de Tilburgers, die vechten tegen degradatie uit de eredivisie.



Na het duel tegen PSV, liet Robbemond al doorschemeren graag langer voor de groep te willen blijven staan.



De wedstrijd tegen FC Twente is van groot belang voor Willem II. Als de Tilburgers winnen, wordt er een grote slag geslagen in de degradatiestrijd. Het bestuur van Willem II heeft nu dus besloten die strijd aan te gaan met de huidige staf.Robbemond na het afgelopen week over, nadat Erwin van de Looi besloot op te stappen.