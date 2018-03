Brabant heeft een nieuwe prijs: de Brabantse Gastvrijheid Award 2018

EINDHOVEN - In het jaar dat Noord-Brabant de titel draagt van European Region of Gastronomy 2018, organiseert VisitBrabant dit jaar voor het eerst de Brabantse Gastvrijheid Award. Hiermee wordt niet alleen gastvrijheid onlosmakelijk verbonden met Brabant, het biedt de meest gastvrije plekken in Brabant ook het podium dat ze verdienen.

Gastvrijheid en gastronomie gaan in Brabant hand in hand. En dat verdient een prijs, zegt Heleen Huisjes, directeur VisitBrabant: "Gastvrijheid geeft gasten het gevoel dat ze welkom zijn. Door hen aandacht te geven, te weten wat hun behoeften zijn en door hen positief te verrassen. Met als ultiem doel gasten een beleving te bieden die zorgt voor onvergetelijke herinneringen. In Brabant zijn we daar goed in en dat verdient een podium”.



En daarom is de Brabantse Gastvrijheid Award in het leven geroepen. Iedereenin Brabant die eten, drinken, ontspanning, vermaak en/of verblijf biedt, kan genomineerd worden. Inschrijven kan vanaf 13 maart tot eind april via deze site. Op 2 juni worden de genomineerden bekend gemaakt en in december wordt de Brabantse Gastvrijheid Award 2018 uitgereikt aan de plek die het meest gastvrij is in Brabant.



Mysterybezoek

Een professionele vakjury beoordeelt behalve de inschrijvingen ook de online activiteiten, de bereikbaarheid en reviews van deze locaties. Een mysterybezoeker beoordeelt de genomineerden vervolgens in de praktijk en de gastheren en -vrouwen kunnen hun achterban oproepen te stemmen via brabantgastvrij.nl



Maand van de Brabantse gastvrijheid

Het programma van European Region of Gastronomy 2018 eindigt in december met de maand van de Brabantse Gastvrijheid. Dan wordt de Brabantse Gastvrijheid Award 2018 uitgereikt. Omroep Brabant gaat de strijd om Gastvrijheid Award op de voet volgen.