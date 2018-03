Hans en Piet, Jan en Riet... deze mensen zijn al tientallen jaren vermist in Brabant

LIESSEL - Zoektochten naar lang vermiste mensen, zoals maandag naar de al 44 jaar vermiste Hans en Piet zijn uitzonderlijk. Toch is het niet de enige zaak die de afgelopen tijd de aandacht trok in onze provincie.

In Cuijk zijn Jan en Riet Kelders al 29 jaar spoorloos. Zij verdwenen in 1989 van de aardbodem nadat ze met hun complete inboedel en duizenden guldens vertrokken.

Betonnen vloer

In 2016 wordt een betonnen vloer onder de voormalige woning van Jan en Riet nog opengebroken. Het gerucht gaat dat ze onder die vloer zouden liggen. Maar er wordt niets gevonden. Nu, bijna dertig jaar later, is het nog steeds een raadsel wat er is gebeurd met het echtpaar.

Spoorloos na het stappen

Ook de vermissing van Germa van den Boom uit Nieuwendijk is nooit opgelost. De vrouw verdween in 1984 na een avondje stappen in Gorinchem. Germa van den Boom was net 19 jaar toen ze eind juli 1984 vermist raakte. Germa was voor het eerst een weekend alleen thuis en op zaterdag 28 juli 1984 ging ze met vriendinnen stappen in Gorinchem. Het groepje bezocht de discotheken Meddox en Carrousel.



Na afloop reed ze met haar buurjongen mee naar huis. Hij zette haar rond twee uur ’s nachts af voor de inrit van haar woning aan de Dwarssteeg in Nieuwendijk. Op maandag 30 juli 1984 zou ze beginnen aan haar vakantiebaantje in een bejaardencentrum in Werkendam. Daar kwam ze nooit opdagen.

'Ik ken de moordenaar'

In Liessel ging de politie maandag op een waterplas zoeken naar Hans Martens en Piet Hölskens, omdat er aanwijzingen zijn voor een misdrijf.



Privé-rechercheur Judith Houben dook ook in de zaak en zegt de moordenaar van de mannen te kennen. Volgens haar had stratenmaker Hans Martens in 1974 een geheime relatie met de vrouw van een onderaannemer. Die zou daarom Hans naar een afgelegen plek hebben gelokt en hebben vermoord. Een vriend van Hans, Piet Hölskens, had de pech dat hij met zijn auto Hans naar de plek had gebracht en zou ook zijn vermoord. De auto, een Fiat 850, zou met de lichamen van de mannen in het water zijn gedumpt.