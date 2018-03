Drie maanden cel voor bewoner azc die door het lint ging en agenten bedreigde

Politie bij het azc in Overloon. (Foto: AS Media)

OVERLOON - Een 27-jarige bewoner van het asielzoekerscentrum (azc) in Overloon die in mei 2016 door het lint ging, is veroordeeld tot drie maanden cel en een proeftijd van twee jaar. De man vernielde ruiten, zwaaide met een mes en bedreigde agenten en medewerkers van het azc.

Enkele tientallen medebewoners probeerden de aanhouding van de man te voorkomen door om hem heen te gaan staan. Ze keerden zich tegen de politie.

LEES OOK: Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding bewoner (25) azc Overloon: man ging door het lint

Bedreigd

Agenten voelden zich volgens een woordvoerder van de politie zo bedreigd door de menigte dat een van hen een waarschuwingsschot loste. Uiteindelijk kwamen er 25 agenten ter plekke om de boel onder controle te krijgen.

De rechtbank noemt deze feiten ‘zeer ernstig’. “Hij heeft de persoonlijke integriteit van de hulpverleners bedreigd en hun gevoel van veiligheid aangetast. Dit soort feiten veroorzaken gevoelens van onrust en onveiligheid bij bewoners en medewerkers van het azc, maar ook in de samenleving als geheel”, oordeelt de rechtbank.

Geen nieuwe strafbare feiten

De rechtbank meldt ook dat de man sinds die bewuste avond geen strafbare feiten meer heeft gepleegd.