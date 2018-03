Kluisjeskraak Oudenbosch: politie trekt aantal tips na

OUDENBOSCH - De politie heeft een aantal tips binnengekregen over de kluisjeskraak in Oudenbosch van vorige week. Bij een filiaal van de Rabobank in Oudenbosch werden meerdere kluisjes met kostbare spullen leeggeroofd.

De politie wil verder geen mededelingen doen over de stand van zaken in het onderzoek. Ze gaan de tips verder nalopen. Hoeveel bruikbare tips er zijn binnengekomen, is onduidelijk.



Meerdere kluisjes met waardevolle spullen van klanten zijn in het weekend van 3 en 4 maart leeggeroofd. De inbraak werd pas een dag later ontdekt. De politie doet onderzoek naar de inbraak in de kluizenkelder van het bankfiliaal aan de Kade. Om hoeveel kluisjes het precies gaat, willen zowel de bank als de politie niet zeggen.



Sieraden en munten

Het pand moest tijdelijk door agenten worden bewaakt omdat de kluis niet meer dicht ging. Bij de roof zijn ongeveer vijfduizend waardevolle items achtergelaten. Het gaat om sieraden en munten die verspreid door de ruimte zijn gevonden. De bank is nog maanden bezig om de items te inventariseren.



Klanten van de bank reageerden geschokt op het nieuws. De dagen daarna meldden zich verschillende woedende en bezorgde klanten. Er is een e-mailadres geopend voor gedupeerden van de kluisjesroof.



