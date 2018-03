Kerkstraat Kiest: wat moet Waalwijk met de duizenden arbeidsmigranten?

De kerk in de Kerkstraat in Waalwijk.

WAALWIJK - Moeten er meer betaalbare woningen komen? Hoe gaat mijn gemeente om met de ouderen? Is het wel veilig op straat, willen we hangplekken voor jongeren of misschien wel een jeu de boules baan? Allemaal onderwerpen waar je tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen een beetje invloed op kan uit oefenen door te stemmen.

Om te horen wat er leeft in de verschillende Brabantse gemeenten doorkruisen we de provincie van oost naar west en leggen we ons oor te luister in de Kerkstraat. Van oudsher een ‘centrale’ plek in de gemeente waar de mensen op zondag bij elkaar kwamen om naar de kerk te gaan. Maar ook een plek waar wekelijks de ontwikkelingen in het dorp of de stad besproken werden.

Tekst gaat door onder de video.



Arbeidsmigranten

In de Kerkstraat in Waalwijk vinden de bewoners dat de gemeente een oplossing moet realiseren voor de duizenden mensen die aan het werk gaan bij bol.com.

“Ik weet niet of we blij moeten zijn met bol.com in Waalwijk. Roemenen, Spanjaarden, Litouwers en Polen, 3500 mensen in totaal. Niemand weet waar al die mensen moeten wonen”, zegt de kapper aan het begin van de Kerkstraat.

Zorgen over de Zorg

Buurman Jan van Loon vindt dat de gemeente oog moet hebben voor de zorg. “De zorg voor ouderen is de laatste jaren niet goed gegaan in Waalwijk. Er is gekort op huishoudelijke hulp en soms is die zelfs helemaal verdwenen. Geld voor deze groep was over en is ergens anders aan besteed, hoe kan dat?”

Wil je horen wat er verder speelt in Waalwijk? Luister en kijk dan naar de uitzending van Wakker tussen zeven en tien.