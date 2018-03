'Ik was in shock', slachtoffer doet verhaal na overval op groentewinkel in Schijndel

SCHIJNDEL - "Ik dacht dat mijn laatste seconden geteld waren." Groentewinkel Ton Kanters in Schijndel werd begin december overvallen. In het opsporingsprogramma Bureau Brabant doet een jonge medewerkster haar verhaal.

Op Sinterklaasavond werd een overval gepleegd op de groentewinkel. Daarbij raakte niemand gewond. Een man drong de winkel binnen en bedreigde het personeel. Drie jonge medewerkers waren op dat moment in de winkel. "Ik wilde gaan schoonmaken, toen een man binnenkwam en een pistool op ons richtte."



LEES OOK: Man met bivakmuts op overvalt groentewinkel



De medewerkster moest meekomen naar de kassa. "Hij riep dat hij geld wilde. De rest moest in een hoekje gaan liggen." De dader pakte het geld. "Ik was helemaal in shock. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik deed maar wat hij zei." Ze vreesde voor haar leven.



Paniekaanvallen

Ze werkte de week na de overval niet in de winkel. "Ik vond het heel spannend, toen ik weer moest beginnen." Kort na de gebeurtenis, sliep ze heel slecht. "Ik had vaak paniekaanvallen. Dat was heel heftig." Het gaat nu steeds beter met haar.



Op bewakingsbeelden is te zien hoe de overvaller te voet vlucht. De politie is nog steeds op zoek naar de overvaller en heeft een compositietekening gemaakt. Het gaat om een man tussen de 45 en 50 jaar van ongeveer 1 meter 75.



Eigenaar Ton Kanters liet zondag op zijn Facebook-pagina weten dat hij hoopt dat de dader zo snel mogelijk wordt gepakt. Ook hoopt hij dat zoveel mogelijk mensen gaan kijken.



Bureau Brabant is maandagavond vanaf zes uur 's avonds te zien op Omroep Brabant en wordt ieder uur herhaald.