Zoektocht naar vermiste mannen uit Asten levert niets op, mogelijk vervolgonderzoek

LIESSEL - De zoektocht naar de vermiste Hans Martens en Piet Hölskens uit Asten heeft niets opgeleverd. De politie hoopte de auto van het duo te vinden. De zoektocht startte rond 11.00 uur en was om 15.00 uur klaar, daarna werden de bevindingen eerst met de familie besproken.

Het zoekgebied in de enorme plas (De Brink) was opgesteld in overleg met het Team Onderwater Zoekingen van de Landelijke Eenheid. Delen van de plas zijn nieuw, die hoefden niet bekeken te worden. De politie gaat de sonarresultaten nog verder onderzoeken en bekijkt of er nieuw onderzoek komt.

Op sommige plekken is de plas bijna twintig meter diep. Er is bij de zoektocht gebruik gemaakt van een speciale boot die beschikt over hoogwaardige sonarapparatuur.

De families van Piet en Hans waren een groot deel van maandag in Liessel aanwezig bij de zoektocht. “Vandaag was voor ons een hele spannende dag en we vinden het jammer dat er niets is gevonden. Toch blijven wij de hoop houden dat er zelfs na 44 jaar een einde komt aan alle onzekerheid over het lot van Piet en Hans. Verder willen wij iedereen bedanken die vandaag met ons heeft meegeleefd."





Sinds 1974 vermist

De twee mannen verdwenen in 1974 na een avondje stappen in Deurne. Ook hun Fiat 850 Coupé werd nooit gevonden. Op basis van nieuwe informatie die vorig jaar binnenkwam, organiseerde de politie een uitgebreide zoektocht in en bij de waterplas bij Liessel.

Oude tip leverde niets op

Het is niet de eerste tip in de zaak, die niets oplevert. In 2012 vertelde een tipgever dat het tweetal na een ruzie naar een bepaalde plek was gelokt en vermoord. De aanleiding zou een affaire zijn die een van de mannen had. De moordenaar zou de twee lichamen naar Duitsland hebben gebracht omdat hij daar in de wegenbouw werkte en ze zo gemakkelijk kon laten verdwijnen.

Cold case

Het komt vaker voor dat er bij de politie na tientallen jaren nieuwe informatie binnenkomt over langdurige vermissingen. Voor het oplossen van oude misdrijven heeft de politie een speciaal cold case team.

Als er inderdaad sprake is van een misdrijf dan is de zaak verjaard. “Dat betekent dat onze zoektocht alleen gericht is op het vinden van Piet en Hans en niet op het vinden van een eventuele dader. Een vermissing kan niet verjaren en net als de familie van Piet en Hans willen wij niets liever dan duidelijkheid krijgen over het lot van de twee”, zo liet de politie enkele jaren geleden al weten.