Stickeractie voor één gemeente in het Land van Cuijk valt niet bij iedereen in goede aarde

CUIJK - Het moet een behoorlijke klus zijn geweest. Alle driehonderd plaatsnaamborden in de vijf gemeenten in het Land van Cuijk hebben sinds zondagavond een andere toevoeging. Onder de namen van de dorpen staat niet meer de gemeente waaronder ze officieel vallen, maar ‘gemeente Land van Cuijk’.

Niet alle gemeentebesturen konden deze stickeractie waarderen. De guerrilla, niet toevallig kort voor de gemeenteraadsverkiezingen, was het werk van The Young Talent Group (TYTG). Deze groep van ambitieuze jongeren zet zich in voor allerlei zaken die in hun ogen goed zijn voor het Land van Cuijk.



'Niet bang voor verlies van identiteit

Eén van de discussiepunten die ze wil aanzwengelen is de vorming van één grote gemeente voor het hele gebied. Bestuurslid Rob Noy: “Schaalvergroting maakt de organisatie professioneler, slagkrachtiger en qua kosten efficiënter. Dat mensen bij zo’n grote gemeente bang zijn voor het verlies van een stukje identiteit, daar ben ik niet bang voor.”



Terug naar de actie: die viel dus niet bij iedereen in de goede aarde. De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en St. Hubert hebben er grote moeite mee. Volgens hen hebben de jonge actievoerders zich schuldig gemaakt aan vernieling van gemeentelijk eigendommen en moeten ze vóór dinsdag 12.00 uur alle stickers verwijderd hebben. Blijven ze in gebreke, dan moeten ze dokken, want, zo laten de drie gemeenten weten, de stickers moeten er dan een voor een vanaf gehaald worden en dat kost per bord 250 tot 300 euro. Inclusief voorrij- en arbeidskosten.



'Uitleg mag niet baten'

Noy schrikt van het dreigement. Zijn club is, zo zegt hij, nog in gesprek over die verwijdering en heeft er het geld niet voor om zulke hoge bedragen op te hoesten. Bovendien is ze echt wel van plan om de stickers zelf weg te halen, maar niet allemaal vóór dinsdagmiddag. “We zijn zelf ook belastingbetaler en hebben bewust gekozen voor stickers die gemakkelijk weg te halen zijn. Dat hebben we ook aangekondigd, maar dat mag niet baten.”



Noy vindt het jammer dat, volgens hem, met name burgemeester Antoine Walraven van Mill en St. Hubert, de zaak zo hoog opneemt. “Waarom niet met ons de discussie aangaan? Als er betere, inhoudelijke, argumenten zijn tegen zo’n herindeling: laat maar horen. Wij vinden het een hartstikke leuke actie. Bovendien: op andere plekken in al die dorpen was geen ruimte meer. Alle verkiezingsborden zijn al volgeplakt en ook op meterkastjes is geen plek, maar daar treedt niemand zo streng tegenop”, aldus Noy.



'Zaak van gemeenteraden'

Een woordvoerder laat namens de drie gemeenten weten dat de actievoerders inderdaad gesommeerd is de stickers te verwijderen. "Als ze alles gaan verwijderen en er is verder geen schade (meer), dan zal er naar mijn persoonlijke inschatting verder niet meer zoveel meer aan de hand zijn", zo zei hij. Niemand van de burgemeesters wil reageren, “omdat de mogelijke vorming van één gemeente een zaak is van de diverse gemeenteraden”, zo voegt de woordvoerder er nog aan toe.

Volgens TYTG is vanuit Boxmeer ‘duidelijk milder’ gereageerd. Burgemeester Karel van Soest zou van een ludieke actie hebben gesproken. Het is niet bekend hoe er in het gemeentehuis van Sint Anthonis, de vijfde gemeente in het Land van Cuijk, over de bestickering wordt gedacht.Op de site van De Gelderlander wordt door niet alle lezers even positief gereageerd. Voor Noy en zijn organisatie een bewijs dat het een onderwerp is dat leeft. “Het is niet voor niets dat we er donderdag, wanneer we met een aantal andere organisaties bij elkaar komen, er ook weer over gaan hebben.”