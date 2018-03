Brabantse (toekomstige) politici heten vooral Jan of Marianne... en Haaren is het Urk van Brabant

HAAREN - De kans is groot dat je tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart een Jan of Marianne tegenkomt op je stembiljet. Het zijn de meest voorkomende voornamen op de verkiezingslijsten in Brabant. Ook in de andere provincies voert Jan de lijst aan, maar bij de vrouwen doen bijvoorbeeld ook Karin (Gelderland), Elly (Limburg) en Anneke (Groningen het goed). Dat blijkt uit dataonderzoek van LocalFocus.

Bijna 54 duizend mensen hebben zich kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.  Ongeveer 28 procent daarvan is vrouw, 65 is man en van de rest is het geslacht onbekend.

Het Brabantse Haaren doet het slecht, daar is slechts vijftien procent van de verkiesbare kandidaten vrouw, net als op Urk.