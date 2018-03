En dat is zeven: opnieuw een kandidaat weg bij de Bredase Stadspartij van omstreden Paul de Jong

BREDA - Daan Nielander legt al zijn activiteiten voor de Bredase Stadspartij neer. Dat verklaart hij op Facebook. Hij is daarmee de zevende kandidaat die de partij verlaat na onthullingen van Omroep Brabant over partijleider Paul de Jong.

De nummer negen van de lijst schrijft in zijn reactie: "Het gedrag van De Jong kan niet door de beugel en is mijn inziens een lijsttrekker van welke partij dan ook niet waardig. Ik wil iedereen dan ook afraden om op de partij te stemmen."



LEES OOK: Intimidatie, schulden, een horecaverbod: politiek bezorgd over lijsttrekker Bredase Stadspartij



Intimidatie

Lijsttrekker Paul de Jong kwam in opspraak na onthullingen van Omroep Brabant. Uit het onderzoek blijkt dat veel Bredase politici zich geïntimideerd voelen door De Jong. Er wordt gesproken van niet betaalde rekeningen, schulden en een horecaverbod.



Vorige week stapte Omar Ben Azzouz al op, de nummer 8 op de kandidatenlijst. Eerder namen de volgende kandidaten al openlijk afstand van De Jong: Birgit Giepmans (nummer drie), Mirjam van de Mortel (nummer vijf), Sander Diske-Van Dijk (nummer 7), Lars Hobma (nummer 10) en Hans Diepenhorst (nummer 17).