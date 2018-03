Volg hier LIVE de wedstrijden van de Brabantse clubs in de Jupiler League

EINDHOVEN - Alle Brabantse clubs komen vanavond in actie tijdens de 29ste speelronde in de Jupiler League. Volg in dit liveblog de verrichtingen van Jong PSV, FC Oss, FC Eindhoven, FC Den Bosch, Helmond Sport en RKC Waalwijk. De duels zijn om 20.00 uur begonnen.

LIVE TUSSENSTANDEN



FC Dordrecht – RKC Waalwijk 1-0

Geen doelpunten in de eerste helft. De thuisploeg moet winnen om de periodetitel te pakken, anders gaat Jong Ajax er met de Bronzen Stier vandoor. Denis Mahmudov zorgt in de tweede helft voor opwinding en opluchting door de 1-0 voor zijn rekening te nemen. Dordrecht pakt bij deze stand de periodetitel en dus een ticket voor de play-offs.

FC Oss – FC Emmen 2-3

In een heerlijke eerste helft komen de bezoekers rap op voorsprong in Oss: na negen minuten breekt Mario Bilate de score open, 0-1. Lang duurt die voorsprong voor Emmen niet, want nauwelijks drie minuten later tekent Fatih Kamaci voor de gelijkmaker. Het is zijn tiende treffer van het seizoen voor de nummer tien van FC Oss. Na 32 minuten komt FC Emmen opnieuw tot scoren: na een aanval over rechts schiet Glenn Bijl diagonaal binnen: 1-2. FC Oss toont opnieuw veerkracht en komt via Richard van der Venne weer gelijk: hij lobt de bal over doelman Dennis Telgenkamp.

In de 67ste zet Cas Peters de bezoekers voor de derde keer op voorsprong: hij benut een strafschop en tekent voor de 2-3 met zijn dertiende doelpunt van het seizoen.

Jong Ajax – FC Eindhoven 4-0

In de veertiende minuut krijgt Elton Kabangu vanaf links een grote kans op de openingstreffer namens FC Eindhoven, maar zijn schot gaat voorlangs. Enkele minuten later krijgt de ploeg van David Nascimento twee tikken te verwerken: de 1-0 en 2-0 van Jong Ajax door Dennis Johnsen en Noussair Mazraoui. Het is de zesde wedstrijd op rij van FC Eindhoven waarin de tegenstander op voorsprong komt.

De derde Amsterdamse treffer valt in de 64ste minuut en komt op naam van Dani de Wit, die de bal in vrije positie binnenkopt. Even later maakt De Wit ook de 4-0.

Helmond Sport – FC Den Bosch 1-1

Een benutte strafschop van Niek Vossebelt zet de bezoekers in de 23ste minuut op voorsprong, 0-1. Het is voor de middenvelder alweer doelpunt nummer dertien van deze competitie. Vlak vóór rust brengt Robert Braber Helmond Sport langszij: hij kopt van dichtbij binnen uit een corner: 1-1.

Jordy Thomassen, de man in vorm bij Helmond Sport, krijgt een kwartier voor tijd oog in oog met doelman Nick Leijten dé kans op 2-1, maar hij verzuimt te scoren.





Jong PSV - Cambuur 1-1

Albert Gudmundsson lijkt Jong PSV op het juiste spoor te zetten tegen Cambuur, maar zijn treffer in de twintigste minuut wordt afgekeurd wegens buitenspel. Negen minuten later komt de openingstreffer van Jong PSV alsnog: Cody Gakpo maakt hem; het is zijn vijfde goal in acht duels. Amper vijf minuten later volgt de gelijkmaker van Cambuur door Ricardo Kip, 1-1. Dat is ook de ruststand.



VOORAF

Statistieken en opstellingen

• Van de laatste twaalf competitieduels won FC Den Bosch er maar twee: thuis tegen Telstar (3-2) en FC Eindhoven (4-0). De overige wedstrijden resulteerden in vijf gelijke spelen en vijf nederlagen.





• Van alle clubs in de Jupiler League is FC Eindhoven het langst zonder punt. De ploeg van trainer David Nascimento verloor zijn laatste vijf competitieduels en pakte op 2 februari voor het laatst punten (3-1 zege tegen RKC Waalwijk)

• FC Eindhoven bleef op Amsterdamse bodem nog ongeslagen tegen Jong Ajax. De vier onderlinge duels resulteerden in twee zeges en twee gelijke spelen.





• Helmond Sport won drie van zijn laatste vier competitiewedstrijden en verloor in die reeks alleen op bezoek bij De Graafschap (1-0).

• Bij Helmond Sport steekt Jordy Thomassen in prima vorm. Hij maakte vier doelpunten in de laatste 180 minuten voor zijn ploeg, en scoorde negen keer in zijn laatste tien duels.





• Jong PSV is bezig aan een rommelige fase in het seizoen. De ploeg van trainer Dennis Haar bleef in zijn laatste drie duels zonder zege (G1, V2) en won maar één van zijn laatste vijf wedstrijden.





• FC Oss won dit seizoen acht van zijn dertien thuiswedstrijden in de Jupiler League. Alleen NEC (twaalf), Fortuna Sittard (tien), Telstar en Jong Ajax (elk negen) boekten meer zeges voor eigen publiek.

• RKC Waalwijk maakte afgelopen vrijdag met de 3-2 zege op Jong PSV een einde aan een serie van zeven duels zonder overwinning. Het was pas de tweede zege in 2018 voor de formatie van trainer Hans de Koning.

• Vanavond valt de beslissing in de derde periode van de Jupiler League. Zes clubs maken nog kans op de Bronzen Stier en van hen staat FC Dordrecht er het beste voor. De Brabantse clubs spelen geen rol van betekenis in de jacht op een ticket voor de play-offs.