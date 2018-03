Van sigaren tot speelgoed; 'Met boeken alleen red je het anno 2018 niet meer'

VEGHEL - Generaties lang verkochten ze er voornamelijk boeken, maar wie nu binnenloopt bij boekhandel Bek vindt er ook allerlei soorten koffie en thee, wijnen en keukengerei en zelfs speelgoed. Na de crisis die een jaar of vier geleden veel boekhandels trof gooiden ze ook in Veghel het roer om. "We doopten onze koffie om tot 'lekker Bekske'.

Als medewerkster Zwaan Wiersma terugblikt op die crisisjaren moet ze wel erkennen dat iedereen het aan zag komen. "Het liep al jaren terug." De zaak werd verkocht en de nieuwe eigenaar pakte met grote voortvarendheid een forse verbouwing aan. "Het werd lichter en er kwamen veel nieuwe produkten bij."



Kookboeken met 'keukengerei'

Wijn en sigaren bijvoorbeeld. Dat was wel even slikken voor de antiroker die Zwaan is. "Mijn baas heeft me wel gevraagd of ik toch sigaren wilde verkopen en ik zei: dat is goed als ik ze zelf maar niet hoef te roken." Een bekend koffie- en theemerk kreeg een verkooppunt in de boekhandel en bij de kookboeken hangt nu een rek vol met 'keukengerei'.



"Anno 2018 kom je er niet meer met alleen maar boeken," zegt Zwaan Wiersma vol overtuiging. In een vergaderruimte achterin de winkel kunnen klanten deelnemen aan workshops. "Afgelopen zaterdag was er nog, in zwierig handschrift schrijven. Dan zit deze vergadertafel echt wel helemaal vol."



Jan Terlouw

In de boekenweek organiseert Bek samen met de Veghelse bibliotheek een signeersessie van Jan Terlouw die dit jaar het essay schreef. Zaterdag kan iedereen dat door hem laten tekenen. "De uitgever zorgt dat we genoeg extra exemplaren krijgen want de belangstellng is groot."