Nieuw hotel zoekt proefslapers om bed, bad en hotel uit te proberen

VEGHEL - Gratis proefslapen in een splinternieuw hotel. Het bed, het bad, de bar en de keuken uitproberen nog voordat er echte gasten komen logeren. Het kan binnenkort in Veghel waar bouwvakkers keihard werken om een splinternieuw hotel op tijd af te krijgen voor... proefslapers

In Veghel staat een huis – een oud huis – dat door een jong iemand is aangekocht en wordt verbouwd tot particulier hotel. “Het huis is gebouwd in 1863 en heeft nogal wat functies gehad”, vertelt Brabants nieuwste en misschien wel jongste hotelier Maud Kanters. “In april open ik hier, hoop ik mijn boetiekhotel genaamd The Yard te openen.”



Kritische proefslapers gezocht

“De officieuze opening staat gepland voor 9 april en dan hoop ik een hotel vol met proefslapers te hebben.” De taak van de proefslapers is simpel: het hotel, de kamers, de bedden, de bar en het eten uitproberen om daarna Brabantse nieuwste hoteleigenaresse te vertellen hoe het was. “Ze moeten wel kritisch zijn, want in dat openingsweekend willen we de puntjes op de welbekende i zetten zodat later de echte gasten niets tekort komen.”



Het hotel, waarvan Kanters zegt dat het een viersterrenhotel wordt met een vijf-sterren service, telt negen kamers. Van super-de-luxe tot en met een kamer die gebruikt kan worden voor een wat langer verblijf, de zogeheten long-stay room met een eigen kitchenette en een zeer ruime werkplek. In een plaats zoals Veghel, met grote bedrijven als de Sligro en de Jumbo was er nog niet zoiets.

Opgeven kan via Facebook

Aanmelden voor het proefslapen kan via de Facebookpagina van het hotel. “Het mogen ook mensen zijn van buiten Veghel. Ze mogen op de Facebookpagina hun naam achterlaten met een motivatie waarom ze bij ons zouden willen proefslapen”, zegt Maud.



Bouwvakkers, familie en Maud zelf zijn ervan overtuigd dat alles op tijd klaar is. “Er moet nog heel wat gebeuren”, zegt ze. “Maar we moeten op 9 april gewoon klaar zijn en open kunnen voor de eerste gasten, onze proefslapers.”