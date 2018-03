Invloed van vloggers op koopgedrag kinderen is enorm: 'Jammer dat we zo worden weggezet'

DEN BOSCH - De helft van de basisschoolkinderen in groep vijf tot en met acht wordt bij het doen van aankopen beïnvloed door vlogs. Dat meldde Wijzer in Geldzaken maandag op basis van onderzoek. Vlogger Thomas van Grinsven uit Den Bosch baalt dat vloggers zo in het nieuws komen: "We hebben het ook vaak over maatschappelijke dingen."

In het onderzoek is te lezen dat zestien procent van de kinderen vaak iets kopen, omdat ze het in vlogs hebben gezien. Bijna 35 procent van de ondervraagden doet dat soms. De invloed van de YouTube-sterren kan dus groot worden genoemd.



"Jammer dat dit opeens nieuws is", vertelt de vlogger in het radioprogramma Afslag Zuid. Op YouTube is hij bekend als 'Gewoon Thomas'. Hij heeft bijna 150.000 abonnees. In verschillende video's showt hij producten van bekende merken. "Op radio en televisie maken ze ook gewoon reclame", zo relativeert hij.



Geld

"Tuurlijk, we hebben invloed. Veel vaker praten we over maatschappelijke dingen", benadrukt de YouTuber. "Ik heb het veel meer over pesten of mijn homoseksualiteit, dan over producten."



Van Grinsven zegt 'netjes aan te geven' in zijn video's wanneer hij gesponsord is. "We moeten gewoon leven, maar geld verdienen is zeker niet het belangrijkste doel."