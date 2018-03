Slordig Jong PSV kan Cambuur op sfeerloze Herdgang niet over de knie krijgen

EINDHOVEN - Cambuur leek het maandagavond niet te treffen. Bij tegenstander Jong PSV stonden maar liefst negen spelers uit de A-selectie in de basisopstelling. Maar mét onder meer Room, Paal, Rosario, Gudmundsson, Lammers, Mauro en Gakpo kwam het schaduwteam van de koploper in de eredivisie niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen de Friezen.

Cambuur leek het eerste half uur geïmponeerd door de tegenstander en wellicht ook gedemotiveerd door de troosteloze ambiance op De Herdgang. Het was dan ook eenrichtingsverkeer richting het doel van keeper Cummings. Nadat eerst een goal van Gudmundsson om onduidelijke redenen werd afgekeurd, was het even later Cody Gakpo die de score opende.

Uitgeblust

Vanaf dat moment ging Cambuur ook wat terugdoen en dat leverde al gauw de gelijkmaker op. Ricardo Kip verschalkte Eloy Room en bepaalde daarmee de ruststand op 1-1. Na rust was het weer vooral PSV dat op zoek ging naar een doelpunt, maar de finesse ontbrak bij veel aanvallen. Smaakmakers als Gudmundsson en Mauro oogden wat uitgeblust en daardoor kon Cambuur toch nog een punt pakken: 1-1.



Doelpuntenmaker Gakpo: "We hebben genoeg mogelijkheden gehad, maar dat hebben we niet kunnen omzetten naar goals en rendement. Het ontbrak ons soms aan nauwkeurigheid en we maakten de verkeerde keuzes. We hadden de overhand en hadden aan het eind zelfs een penalty kunnen krijgen. Maar het mocht vandaag niet zo zijn."



Pendelen tussen het eerste team en Jong PSV

En dat was een tegenvaller, omdat er toch veel bekende namen op het veld stonden bij Jong PSV. Spelers die wellicht ook moeten wennen aan het afwisselend spelen voor Jong PSV, maar trainen en bij wedstrijden betrokken zijn van het eerste team.



Gakpo: "Ik bekijk het per dag waar ik moet trainen en waar ik moet spelen. Ik focus me volledig op het moment zelf. Op de training met het eerste team halen we een hoog niveau met z'n allen en dat helpt ons ook om bij wedstrijden als vandaag het verschil te maken. Vaak lukt dat, alleen zat het vandaag wat tegen."



Subtop

Door het gelijkspel moet Jong PSV nog steeds genoegen nemen met een plek in de subtop van de Jupiler League. Cambuur blijft met onder meer FC Oss en FC Den Bosch meedoen in de strijd is voor een plek in de play-offs.