'Rivaliteit tussen Bergen op Zoom en Roosendaal belemmert ontwikkeling regio'

WOUW - Bedrijven, onderwijs- en zorginstellingen in Bergen op Zoom en Roosendaal zijn helemaal klaar met de politieke kift tussen de beide gemeenten. In hun ogen zorgt de rivaliteit er voor dat deze regio achter blijft op het gebied van economie, onderwijs en zorg. Met een manifest gericht aan de dames en heren politici in beide gemeenteraden hopen ze dat er nu eens echt werk wordt gemaakt van samenwerking tussen Roosendaal en Bergen op Zoom.

Natuurlijk vinden bestuurders in beide steden dat Roosendaal en Bergen op Zoom samen moeten werken op het gebied van economie, onderwijs en zorg. Maar in praktijk wordt er nog altijd onderling gestreden om de komst van elk bedrijf of onderwijsinstelling. Dit moet anders, vinden de initiatiefnemers van het manifest en website samenstadjesterker.nl.



Voorhoede

De initiatiefnemers zijn niet de eerste de besten. Zo zitten aan een tafel in wegrestaurant De Wouwse Tol de voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW Roosendaal Guust Verpalen, directievoorzitter Ed Vreman van de Rabobank Zuidwest-Brabant, voorzitter Rob Neutelings van de Raad van Bestuur van ROC West-Brabant en René Mol van Perfectio Adviseurs uit Roosendaal. Ze vormen een deel van de voorhoede van dit initiatief, waarbij zij er op rekenen dat nog veel meer bedrijven, scholen en zorginstellingen het manifest gaan ondertekenen.



Want volgens Vreman zijn er 'vereende krachten' nodig om te voorkomen dat Bergen op Zoom en Roosendaal een achterstandsregio worden: "De regio doet het minder dan het landelijk gemiddelde. Zo zien we bijvoorbeeld een afname van het personeel tussen de 25 en 45 jaar. Als dit niet verandert, dan gaan bedrijven het elders zoeken".



Krimp

Ook zijn ROC-collega Neutelings ziet de problemen in Roosendaal en Bergen op Zoom toenemen. "West-Brabant krimpt. Jongeren trekken hier weg om ergens anders hun opleiding te doen, terwijl het aantal vacatures op MBO-niveau hier juist met 20 procent is toegenomen."



Tegenover het wegtrekken van jonge mensen staat de toenemende vergrijzing in beide steden. René Mol: "Als we de zorg voor ouderen in Bergen op Zoom en Roosendaal op orde willen houden, dan is er een gezamenlijke aanpak nodig. Dan gaat het niet alleen om zorginstellingen, maar ook om samen te regelen dat er voldoende personeel is om die zorg te bieden".



Eigen stam

Ondernemer en voormalig directeur van sigarettenfabriek Philip Morris Guust Verpalen snapt niet waarom ze in Bergen op Zoom en Roosendaal hun krachten niet bundelen. "Ik heb mij altijd verbaasd dat men elkaar in West-Brabant elkaar niet of nauwelijks opzoekt. Alles wordt benaderd vanuit de eigen stam, terwijl wij in deze regio met alle gemeenten samen 18 stammen zijn. Zelfs 19 als je Tholen meetelt. De gemeenten zouden hier een voorbeeld moeten nemen aan Brainport in de regio Eindhoven, waar door samenwerking juist wél economisch succes wordt geboekt", aldus Verpalen.



De bestuurders en ondernemers hopen dat de politici in Roosendaal en Bergen op Zoom na de verkiezingen in hun college-programma's allebei een paragraaf opnemen waarin ze de samenwerking tussen de steden plechtig beloven. Vervolgens willen de initiatiefnemers met de nieuwe wethouders om de tafel om harde afspraken te maken om werkelijk tot daden te komen.