Heb jij een Picasso in je? Maak dit raadslid dan mooier!

OSS - Een enorme poster met zijn gezicht erop, werd dit weekend beklad bij het zwembad in Oss. Hij kreeg met graffiti onder meer een snor aangemeten en enkele zwarte tanden. Geen reden voor CDA-raadslid Mari van Kilsdonk om bij de pakken neer te gaan zitten. Omdenken, dacht hij en hij startte een ludieke actie. Op de website van zijn partij kunnen mensen een kleine poster downloaden waar hij op staat.

Op zijn Facebookpagina postte Van Kilsdonk een filmpje, opgenomen bij de bekladde foto die op een aanhanger stond. “Zoals je ziet vonden mensen het afgelopen zaterdag leuk om mijn foto nog mooier te maken. Nu weet ik dat er ruimte voor verbetering is, dus daag ik jullie uit om mijn foto zo mooi mogelijk te maken. Ren nu niet meteen naar de gemeenteborden om ze te bekladden maar download deze poster op onze site en mail hem. Een vakkundige driekoppige kinderjury zal de mooiste eruit kiezen en krijg bon van Spahuys.”

Een slimme verkiezingsstunt? “Het is vooral ludiek bedoeld, het is jammer dan mensen de poster hebben beklad en dat we elkaars spullen vernielen.”

Van Gogh

"Heb jij de echte Picasso of van Gogh in je? Dan dagen wij jou uit! Wie maakt de mooiste Mari?" Hoe vaak de poster al gedownload is, is onbekend, maar de herkiesbare fractievoorzitter van CDA Oss krijgt wel veel reacties van mensen die vinden dat hij het met humor heeft opgelost.

Een klein beetje verkiezingsretoriek dan nog: “Als mensen de poster niet willen downloaden kunnen ze me 21 maart ook inkleuren in het stemhokje.”