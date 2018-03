Kickbokser Ismael Lazaar vier jaar geschorst na doping in partij tegen Rico Verhoeven

TILBURG - Ismael Lazaar is voor vier jaar geschorst. De kickbokser uit Tilburg heeft vier anabole steroïden gebruikt voor zijn partij van vorig jaar tegen Rico Verhoeven uit Halsteren. De straf is uitgesproken door de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak.

‘The Star’ verloor overigens van Verhoeven. Door de schorsing moest hij zich afmelden voor een wedstrijd om de Enfusion-wereldtitel zwaargewicht, een maand geleden in Eindhoven tegen Luis Tavares. Zijn tegenstander werd hiermee pas twee dagen van tevoren geconfronteerd. Toen al deed het gerucht de ronde dat hij na de 'clash' met Verhoeven niet door de dopingcontrole was gekomen.



'Flauwe grap?'

In een interview voor Vicesports.nl sprak Tavares onlangs zijn verbazing uit over de late afmelding. "Ik dacht dat het een flauwe grap was, maar nee. Voor de organisatie was het ook een verrassing dat hij niet kon vechten, want zij wist ook niet dat hij een schorsing aan zijn broek had. Ik was sprakeloos toen ik dat hoorde."



Lazaar, meervoudig wereldkampioen, traint al jaren bij Siam-Gym in Valkenswaard. De boksclub wil niet reageren op de uitsluiting noch op de vraag of er beroep wordt aangetekend tegen de forse straf.