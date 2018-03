Zijn dit de meest enthousiaste supporters van Helmond Sport?

HELMOND - 'Tis stilllll aan de overkant, tis stilllll aan overkant', klinkt het maandagavond door het stadion van Helmond Sport. Geen zware mannenstemmen die deze tekst uit volle borst zingen, maar schelle jongensstemmen. De jongens van E1 van Rood-Wit '62 uit Helmond mochten met de spelers het veld op en ze waren daarna misschien wel de meest enthousiaste supporters van de avond. Want al waren ze maar met z'n twaalven, ze maakten tijdens het thuisduel met FC Den Bosch kabaal voor een heel stadion.

De jongens van Rood-Wit '62 waren tijdens de nieuwjaarsloterij van hun eigen club in de prijzen gevallen. Het werd een hele beleving, zoals voor de tienjarige Hüseyin.



'Ik was zenuwachtig'

"Het was de eerste keer dat ik dat mocht doen dus ik was wel zenuwachtig hoor", vertelt hij. "Als ik zou vallen, dan zou het hele stadion het zien." Het was niet alleen de eerste keer dat Hüseyin met spelers het veld op mocht, het was zelfs de eerste keer dat het jochie in een echt voetbalstadion zat. "Dit is pas leuk! Je ziet nu de spelers in het echt."



De blosjes staan deze avond op de wangen van de jongens, zo erg leven ze mee met de wedstrijd. Als in de 23e minuut FC Den Bosch een penalty krijgt, gaan de jongens als één blok achter Helmond Sport-keeper Stijn van Gassel staan. Maar helaas. De penalty zit en Helmond Sport staat achter.Zo hard als ze balen bij de goal voor FC Den Bosch, zo hard gaan de jonge spelers uit hun dak als Helmond Sport scoort. Vlak voor rust maakt Robert Braber gelijk. En dat moet gevierd worden.Met een 1-1 gelijkspel gaan FC Den Bosch en Helmond Sport de rust in. Tijd dus voor een tussentijdse evaluatie van de wedstrijd. Onder het genot van een broodje frikandel, met klodders mayonaise en curry waar je u tegen zegt, geeft de elfjarige Yari zijn commentaar op de eerste helft. "Het ging op en neer. Het was nek-aan-nek. Jammer bij die penalty dat Stijn er niet bijzat, maar er kwam daarna een mooie hoekschop. Bij die hoekschop dacht ik al, die gaat erin. Het is nu 1-1, maar er komt nog wel een doelpunt hoor", aldus de Helmond Sport-watcher in de dop.Waar menig jongen van een jaar of tien, elf op een maandagavond vermoeid op de bank ligt, lijkt er aan het energielevel van de jongens van de E1 van Rood-Wit '62 geen einde te komen. Ook in de tweede helft gaan ze door met het aanmoedigen van hún Helmond Sport.Niet gek, als je bedenkt dat er een paar échte fans tussen zitten. "Ik kom hier wel vaker", vertelt Lenn (10). "Ik ga dan samen met m'n vader. Het is altijd leuk om te kijken. Ik hou zelf van voetbal en Helmond Sport kan het aanmoedigen wel gebruiken."En daar heeft de jonge supporter gelijk in want Helmond Sport staat in de onderste regionen van de ranglijst. Maar de weg naar boven lijkt te zijn gevonden. Van de laatste vier wedstrijden, wonnen de Helmonders er drie. En ook deze maandagavond weten de rood-witten de winst naar zich toe te trekken. In de laatste minuten scoren ook Jordy Thomassen en Fuhrgill Zeldenrust. Met 3-1 op het scorebord fluit de scheidsrechter af en gaan de jonge supporters uit hun dak.Hoe uitgebreid Yari in zijn beschouwing over de eerste helft was, zo kort is over de tweede helft. "Die was heerlijk." En uiteindelijk kan hij dan ook over de hele avond kort maar krachtig zijn. "Het was geweldig."