Politie maakt jacht op gestolen auto, achtervolging op A2 en A50

HAREN - De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag jacht gemaakt op twee mannen in een gestolen auto. Rond kwart over vier zagen agenten de gestolen auto rijden op de A2 bij knooppunt Empel. Toen ze de bestuurder met een stopteken sommeerden naar de kant te gaan, ging de auto er plankgas vandoor, waarbij hij de politieauto raakte.

De politie zette met meerdere wagens de achtervolging in, die via de A2 bij Eindhoven naar de A50 richting Oss ging. Ook agenten van Oost-Brabant en de Landelijke Eenheid hielpen mee. Na een klein half uur scheurde het tweetal bij knooppunt Paalgraven de snelweg af.

Uit rijdende auto gesprongen

Op de Dorpenweg in Haren, bij Oss, sprongen de twee mannen uit het rijdende voertuig. De auto kwam tot stilstand in een sloot. Een van de mannen rende de drassige polder in, terwijl de ander zich verstopte in de sloot. Desondanks konden beide verdachten worden opgepakt.