Is Klaas Otto echt te ziek? Het antwoord komt vandaag

ROTTERDAM/BREDA - In de extra beveiligde zittingszaal in Rotterdam wordt dinsdagochtend het proces tegen Klaas Otto hervat. Dat werd vorige week uitgesteld omdat Otto te ziek zou zijn. De verdachte is intussen onderzocht en later op de dag komen de resultaten naar buiten. De grote vraag is of zijn proces door kan gaan.

Otto zit sinds juli 2016 in de cel en sinds de zomer zit hij in een zwaarder regime in Vught waarin hij minder mag en veel gecontroleerd wordt. Dat zou hem hebben opgebroken, hij zou 'geknakt' zijn. Een specialist heeft al naar hem gekeken en sloeg alarm bij de advocaat. Vrijdag kwam de kwestie naar buiten op de eerste zittingsdag van het proces.

Onderzoeksrapport

Het Openbaar Ministerie (OM) betwijfelt of het echt zo slecht gaat met Otto en vermoedt dat het onwil en verzet is. Daarom vroeg de officier van justitie om een onafhankelijk onderzoek. Dat is de afgelopen dagen door een psychiater gedaan. Zijn onderzoeksrapport is maandag ingeleverd bij de Bredase rechtbank.

Otto staat terecht voor diverse misdrijven waaronder afpersing, zware mishandeling en witwassen. Er is ook een medeverdachte, Janus de V., die voor de rechter staat. De behandeling is afhankelijk van de zaak Otto omdat beide mannen deels van hetzelfde worden verdacht.