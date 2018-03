De logistiek voor het onderhoud van honderden Joint Strike Fighters wordt in Woensdrecht geregeld

WOENSDRECHT - De F-16 is aan vervanging toe. Het gevechtsvliegtuig krijgt in de Joint Stike Fighter (F-35) een waardige vervanger. Volgend jaar vliegen de eerste F-35’s in ons land. Het zijn niet alleen moderne jachtvliegtuigen, ze bezorgen Brabant ook nog eens een hoop (onderhouds)werk. OneLogistics in Hoogerheide neemt de logistieke kant van het onderhoud voor haar rekening.

In Nederland gaan op termijn 37 Joint Strike Fighters vliegen. In totaal schaffen de Europese landen en Israël in de toekomst zo’n 500 van deze vliegtuigen aan. Het onderhoud van de JSF’s is verspreid over meerdere Europese landen.

Andere aanpak

“En dat maakt het lastig”, zegt Rene de Koning van OneLogistics in het tv-programma Booming Brabant. “Amerikanen denken dat ze in Europa net als in hun eigen land gemakkelijk van oost naar west kunnen rijden, zonder een belemmering tegen te komen. In Europa heb je te maken douane, vergunningen, btw- en transportregelgeving. Dat vraagt om een andere logistieke aanpak.”

Het onderhoud van de JSF vindt in meerdere Europese landen plaats. De Koning: “Zo vindt het onderhoud van de motor van de JSF en de landingsgestellen plaats in Woensdrecht. Daarnaast heeft Woensdrecht een modern en goed werkend warehouse.”

Onder de paraplu van OneLogistics wordt vanuit Hoogerheide de logistiek geregeld, ofwel het juiste onderdeel, op de juiste tijd en op de juiste plek. Of het nu in Noorwegen, Italië of Israël is.

“Nederland is met Rotterdam, Schiphol en West-Brabant een logistiek land pur sang. Bovendien liggen we centraal en weten we hoe logistiek werkt. Wij zorgen dat de onderdelen waar ook in Europa op hun plek komen of gerepareerd worden. Onder meer met track & tracing kunnen we dat proces goed volgen. Belangrijk, het is ook niet zomaar iets wat je vervoert.”

'Die Hollanders snappen het'

Op dit moment is de logistiek rondom het onderhoud nog te behappen. De Koning: “Er vliegen nu zo’n tien JSF’s in Europa, maar dat worden er uiteindelijk ongeveer 500. Dit wordt een grote klus. En het is duidelijk dat het complex is. Dat hebben die Amerikanen ook ingezien en die hebben gedacht: ‘Die Hollanders snappen het’.”