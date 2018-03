Klassiek vrachtwagentje boort wiel in ruit van auto in Mill

MILL - Bij een ongeluk op de Hertsweg in Mill zijn een klassiek vrachtwagentje en een auto tegen elkaar gebotst. Beide bestuurders moesten met nekklachten naar het ziekenhuis worden gebracht.

Het ongeluk gebeurde voor de ingang van autobedrijf Ce-Ho. Een van de betrokken voertuigen, een klassieke Teijo, kantelde en kwam terecht in de linker voorruit van een andere wagen.

Bijzonder

De betrokken Teijo is een erg bijzonder voertuig. Volgens de eigenaar van het autobedrijf zouden er maar één of twee van rondrijden in Nederland.