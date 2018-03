Voor 3,6 miljoen euro gefraudeerd met uitkeringen in West-Brabant

ETTEN-LEUR - Het Werkplein Hart van West-Brabant heeft afgelopen jaar 3,6 miljoen euro aan uitkeringsfraude opgespoord. Duizend uitkeringsgerechtigden werden gecontroleerd. In 361 gevallen werd een uitkering stopgezet, afgewezen of aangepast.

De meeste mensen sjoemelen met hun uitkering door extra inkomsten niet te melden. Of ze geven medebewoners die ouder zijn dan 21 jaar niet op. Ook strijken mensen soms een uitkering op terwijl ze niet in de regio verblijven waar ze de uitkering hebben aangevraagd.

In totaal 6 miljoen bespaard

Sinds 2016 heeft het Werkplein extra mensen in dienst om fraude op te sporen. Sindsdien is er ruim zes miljoen euro bespaard. "Het Werkplein handhaaft streng bij misbruik om te zorgen dat het stelsel betrouwbaar blijft. Zo komt het geld terecht bij mensen die het echt nodig hebben", schrijft de organisatie.

Het Werkplein Hart van West- Brabant helpt mensen die werk zoeken en werkgevers dichter bij elkaar te komen. De organisatie is actief in de gemeentes Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen, Roosendaal en Zundert.