Tilburg had met 44 procent laagste opkomst bij laatste gemeenteraadsverkiezingen

DEN HAAG - Slechts 44 procent van de kiesgerechtigde Tilburgers ging in 2014 naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat was de laagste opkomst van alle gemeenten in het land, blijkt uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het landelijke gemiddelde lag op 54 procent, van de Brabanders ging 50 procent van de kiesgerechtigden stemmen.

In Tilburg stemde 44 procent voor een nieuwe gemeenteraad. In de wijk Tilburg-Noord ging het zelfs om slechts 2,2 procent, in de wijken Reeshof en Oud-Zuid om 6,4 procent. De lage opkomstcijfers zijn volgens het onderzoek deels te verklaren door inkomen, leeftijd en achtergrond. In Tilburg-Noord heeft 32 procent van de bewoners een migratie-achtergrond.

Ook Eindhoven trok weinig stemmers, namelijk 45 procent. Aalburg had het hoogste aantal stemmers: 68 procent. Daar heeft slechts één procent van de inwoners een migratie-achtergrond.