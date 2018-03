Bouwvakker valt van steiger en raakt zwaargewond in Gemert

De bouwvakker is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. (Foto: Danny Schijndel)

GEMERT - Een bouwvakker is dinsdagochtend zwaargewond geraakt bij bouwwerkzaamheden aan de Broekstraat in Gemert. De man viel door onbekende reden van een hoge steiger af en is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De man was op het dak van een nieuwbouwwoning aan het werk toen het misging. Hulpdiensten kwamen massaal op de melding af. Er werd ook nog een traumahelikopter opgeroepen. Die was bijna op de plek van het ongeluk, maar landde uiteindelijk niet.

Het slachtoffer is volgens een omstander met inwendige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht.