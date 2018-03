Drie overvallers dringen huis binnen met ijzeren staven, bewoner gewond

DEN BOSCH - Drie jonge mannen zijn dinsdagmorgen rond halftien met ijzeren staven een huis binnengevallen aan de Derde Hambaken in Den Bosch. Ze bedreigden de bewoners en eisten geld en spullen. Een van de bewoners raakte gewond aan een arm na een klap.

De daders zijn daarna de woning uit gevlucht. Het is onbekend of er iets is buitgemaakt. De bewoner is door ambulancepersoneel behandeld aan zijn verwondingen.

De drie overvallers zijn lichtgetint. Ze zouden alle drie een rugzak bij zich hebben. De politie roept op om niet zelf in te grijpen, maar te bellen als je de overvallers ziet.