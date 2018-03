'We staan te trillen op onze benen', brand bij dakpannenhandel in Sprang-Capelle hakt erin

SPRANG-CAPELLE - Een dag na de verwoestende brand bij dakpannenhandel Bogers in Sprang-Capelle zit de schrik er nog goed in. "We staan te trillen op onze benen, het is een grote bende", vertelt eigenaar Cor Bogers die alweer druk bezig is met puinruimen op zijn terrein.

Het vuur sloeg maandagochtend snel om zich heen. De brand ontstond midden in het pand. "Tijdens las- en slijpwerkzaamheden vatte er iets vlam. Het was al heel snel niet meer te houden", vertelt Bogers.

Blussen had geen zin meer. "Er was meteen zoveel rook dat iedereen snel naar buiten is gegaan." Daardoor raakte niemand gewond. De toegesnelde brandweer kon maar weinig betekenen. "Door de wind sloeg het vuur heel snel om zich heen", herinnert Bogers zich.

Nieuw pand

De brandweer is dinsdagochtend nog langs geweest voor nacontrole. "Er smeult nog wel wat na, maar dat kan geen kwaad", vertelt Bogers kalm. "Ik ben nu vrij rustig maar de schrik zit er goed in."

Het pand stond er net drie jaar. De eigenaar kan nog maar moeilijk bevatten dat het weg is. "Heel raar, er zaten ook brandwerende muren in, maar het vuur sloeg er zo overheen."

Dinsdag is al het personeel op tijd aanwezig om puin te ruimen. "We gaan ruimte maken om units buiten weg te zetten zodat we zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen."

'We pakken door'

Op de werknemers heeft de brand ook indruk gemaakt. "Het is een stuk stiller, iedereen is een klein beetje emotioneel, maar we pakken wel door." Bogers lijkt er aardig nuchter onder. "Ik moet wel, je kan moeilijk stil gaan zitten."