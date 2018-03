Met de Cash Quiz leren kinderen hoe ze moeten omgaan met geld

EINDHOVEN - Hoeveel kost een reclamecommercial tijdens de rust van een belangrijke voetbalwedstijd? Dat was één van de vragen die leerlingen van groep 7 van basisschool Het Slingertouw in Eindhoven moesten beantwoorden. Dinsdagochtend werd de Cash Quiz georganiseerd op de school.

Het is de week van het geld en daarom worden er op verschillende scholen in Nederland 'Cash Quizen' georganiseerd. In totaal moesten de leerlingen tien vragen beantwoorden in groepjes. "Op deze manier leren de leerlingen met geld om te gaan", vertelt Menno van Buul van de Rabobank, die de gastles verzorgde.

Ook juf Maartje van groep 7 vindt het belangrijk dat de leerlingen goed voorbereid worden. "We vinden het belangrijk dat kinderen leren dat ze moeten sparen om later spullen te kopen die ze willen hebben." Vorig jaar werd op Het Slingertouw ook al een Cash Quiz gehouden en volgens juf Maartje hebben de leerlingen daar veel van geleerd.

Meer dan gedacht

De leerlingen die dinsdag meededen aan de quiz hebben ook veel geleerd. Een golf van verbazing ging door het lokaal toen bleek dat de reclamecommercial 200.000 euro kostte. De antwoorden van de leerlingen waren twintig en tachting euro. "We kregen ook een vraag over het verschil tussen een spaarrekenig en een betaalrekening. Ik wist dat nog niet, dus ik vond het heel leerzaam", vertelt leerling Typhoon.

Na een leerzame ochtend was er natuurlijk maar één groepje de grote winnaar. De winnaars gingen naar huis met honderd euro, in de vorm van een gum.