Negen gigantische kranen staan klaar om waterleiding in de grond te krijgen

HEESCH - "Het is een indrukwekkende klus", zo omschrijft Toinja van Daal communicatiemanager bij bouwbedrijf Heijmans het aanleggen van een 750 meter lange waterleiding. De waterleiding komt op dertig meter diepte te liggen en wordt in één lang stuk, onder meer onder de A59 door, door een soort tunnel getrokken. Een megaklus voor bouwbedrijf Heijmans en Brabant Water.

"In totaal is het een nieuwe waterleiding van 5,6 kilometer lang, maar dit is het langste stuk wat in één keer wordt aangelegd", vertelt Van Daal. Negen gigantische hijskranen staan opgesteld om de waterleiding van 750 meter lang in de juiste hoek en snelheid in de grond te krijgen. "Elke kraan heeft een unieke plaats en hoogte." Uiteindelijk hangt de nieuwe leiding in een zogenaamde kattenrugboog en moet het in één vloeiende beweging via de geboorde tunnel de grond in.

De buis is ter plekke aan elkaar gelast en getest. "Omdat het boorgat open is en de grond stabiel moet blijven, is het intrekken van de leiding een operatie die in één fase moet gebeuren. We trekken de leiding het boorgat door met ongeveer honderd meter per uur. De leiding onder de A59 door is dus een flinke operatie", vertelt werkvoorbereider Luuk Jacobs.

Heijmans en Brabant Water zijn drie jaar geleden begonnen met het voorbereiden van de enorme klus. In november is er een begin gemaakt met het aanleggen van de nieuwe waterleiding. Dinsdagmiddag gaat de buis ter hoogte van de McDonalds in Heesch onder de snelweg door. In april moet de klus klaar zijn.