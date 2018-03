Alweer inval bij mestvervoerbedrijf in Wintelre, volgens politie gaat het om mestfraude

Vermoedelijk zouden er twee auto's in beslag zijn genomen. De politie wil hier nog niks over kwijt. (Foto: Berry van Gaal)

De politie is met een aantal andere instanties binnengevallen bij een bedrijf in Wintelre vanwege mestfraude. (Foto: Berry van Gaal)

WINTELRE - Bij mestvervoerbedrijf W. Daas in Wintelre heeft dinsdag een inval plaatsgevonden. Volgens de politie zou het gaan om mestfraude. Het is niet de eerste keer dat er een inval plaatsvindt bij het bedrijf.

De politie, douane, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de belastingdienst hebben dinsdag een inval gedaan bij het transportbedrijf W. Daas in Wintelre.

De politie kan nog niet veel kwijt over de gecombineerde actie aan de Groenstraat maar laat wel weten dat het gaat om mestfraude.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de mestvervoerder uit Wintelre verdacht wordt van mestfraude. In november 2016 deed de politie ook al een inval bij het bedrijf en in 2017 zou hij een boete van € 10 miljoen hebben gekregen.

Over de actie van dinsdag is vooralsnog weinig bekend. Volgens ooggetuigen zouden er verschillende goederen in beslag zijn genomen en zouden er twee voertuigen zijn afgesleept. De politie kan hier voorlopig nog niks over kwijt.

