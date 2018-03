Zit de nieuwe Hardwell of Tiësto op de St. Josephschool in Breda?

BREDA - Muziekles, maar dan hip. Zo kun je de lessen op de St. Josephschool in Breda het beste omschrijven. In de lokalen vind je deze dagen geen blokfluiten, maar staan er dj-sets. De leerlingen van de basisschool krijgen dj-les.

“We wilden de kinderen met allerlei muziek kennis laten maken. Dus zijn we een -project gestart”, vertelt juf Jacqueline Heilema. Twee dagen lang krijgen de kinderen les in mixen en het produceren van muziek.

Achter een draaitafel staan Davey en Sep. Allebei een koptelefoon op en geconcentreerd draaien ze aan de knoppen. “We zijn samen een soort remix aan het maken”, vertelt Davey. “We mixen het nummer Rocket Spaceman van Hardwell met Ping Pong en dan kijken we wel wat er uit komt", legt Sep uit.

'Muziek die je zelf ook luistert'

De twee jongens vinden de dj-les een stuk leuker dan de normale muzieklessen. “Je bent veel meer bezig en je doet iets met de muziek die je zelf ook luistert”, zegt Davey.

Maar of er ook echt dj-bloed in ze kruipt? “Nee”, zegt Sep. “Dj worden hoef ik niet echt. Maar dit is wel leuk om te doen.”