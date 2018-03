Politie verwijdert filmpje met nepblaastest van Facebook: 'Dit was iets te luchtig'

BREDA - De politie heeft de video waarop Maxime Bulkmans (17) uit Breda voor de gek werd gehouden met een nepblaastest van Facebook verwijderd. Nadat er commotie ontstond over het filmpje is die beslissing genomen. "We vinden niet dat we iets verkeerd hebben gedaan, maar dit soort ludieke video's is meer geschikt voor vluchtige social media als Instagram en Snapchat", laat woordvoerder Erik Passchier weten.

"Daar verdwijnt het na 24 uur. Onze Facebookaccounts zijn bedoeld voor meer serieuzere berichten om wijkbewoners te informeren", legt de woordvoerder uit. Op Facebook waren mensen er niet van gecharmeerd dat de minderjarige jongen herkenbaar in beeld werd gebracht.

Antenne van portofoon

In het bewuste filmpje blaast Maxime op de antenne van een portofoon. Hij denkt dat hij een officiële blaastest doet. "Het was halfvier 's nachts, ik had gedronken en dacht dat dit tegenwoordig wel kon op zo'n ding", lacht Maxime. Die daar nog snel aan toevoegt dat hij thuis gedronken had en niet in de stad.

'Ik moet er vooral om lachen'

De video is op Dumpert al meer dan 40.000 keer bekeken. Maxime schaamt zich er niet voor. "Het doet me weinig, ik moet er vooral om lachen." Dat het filmpje zoveel aandacht zou genereren had hij niet voor mogelijk kunnen houden. "De krant heeft al gebeld, ik ben op Radio538 geweest terwijl ik het filmpje niet eens zo grappig vind."

De Bredase agent Rachid, bekend in het uitgaansleven, maakte het filmpje. "Ik ken Rachid, maak vaak een praatje met hem als ik op stap ben. Afgelopen weekend vroeg ik aan hem of hij een blaastest had. Ik wilde wel eens weten wat mijn alcoholpromillage was", vertelt Maxime.

Rachid had geen blaastest bij waarop Maxime naar een agent te paard liep. Die liet hem uiteindelijk op zijn portofoon blazen. Rachid filmde dat en zette het op zijn Instagramaccount. "Een vriend van mij heeft het later weer op Dumpert gezet", weet Maxime.