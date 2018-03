Anonieme verzamelaar koopt voor onbekend bedrag schilderij Vincent van Gogh

KLUNDERT - Een anonieme privéverzamelaar heeft voor een nog onbekend bedrag een schilderij van Vincent van Gogh gekocht. Het schilderwerk werd namens een galerie uit New York op de Internationale kunstbeurs TEFAF in Maastricht aangeboden.

Het kleine schilderij van 27 bij 35 centimeter groot draagt de naam Lilacs en werd in 1887 geschilderd. Van Gogh maakte het schilderij in de tuin van zijn ouderlijk huis. Het stamt uit de periode waarin van Gogh zijn liefde voor de natuur ontwikkelde. Op Lilacs staan dan ook bloemen afgebeeld.

De verkopende partij wilde niet bekend maken wat er exact betaald is en waar de koper vandaan komt. Wel was de richtprijs 9.5 miljoen dollar. Dat is omgerekend 7.7 miljoen euro. Voor degene die ook nog een echte Van Gogh willen aanschaffen, is er nog een kansje. Er zijn er namelijk nog drie, waaronder bovenstaand voorbeeld, te koop. Doe het wel snel. 18 maart is de beurs weer voorbij.

