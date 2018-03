Recordpoging naakt minigolfen in Tilburg om naturisme onder jongeren te promoten

TILBURG - Naakt minigolfen, het kan zondag 25 maart in Tilburg bij Dolfijn. Daar wordt een poging gedaan om in het Guiness Book of World Records te komen. Een actie die georganiseerd is om naturisme te promoten onder jongeren. "Bloot is niet eng of raar en dat willen we met deze ludieke actie laten zien", aldus organisator Karin van Beljouw.

Volgens haar vergrijst het naturisme in Nederland. "We willen jongeren laten zien dat je in tijden van mooie plaatjes op Instagram helemaal niet perfect hoeft te zijn om lekker in je vel te zitten."

'Aanmeldingen lopen storm'

Het huidige record naakt minigolfen staat op naam van een groep Australische jongeren. Afgelopen zomer verbraken ze het record door met 47 man tegelijk in hun blootje een balletje te slaan. "De aanmeldingen lopen storm, we gaan zeker over dat aantal heen".

Omdat er maar maximaal vijfenzeventig mensen tegelijk kunnen minigolfen op de baan in Tilburg heeft Beljouw ook mensen moeten teleurstellen. "We hebben op een gegeven moment een leeftijdsgrens toegepast omdat we ons toch vooral op jongeren richten." Iedereen boven de veertig heeft een berichtje gekregen dat ze helaas niet mee kunnen doen met de recordpoging.

'Vooroordelen'

Een locatie voor de ludieke actie was nog niet zo makkelijk gevonden. "Dan merk je weer de vooroordelen die heersen rond naturisme. Veel locaties gaven aan dat ze geen blote mensen rond konden laten lopen omdat ze ook kinderfeestjes organiseren. Gelukkig konden we in Tilburg terecht in het gloednieuwe pand van Dolfijn."