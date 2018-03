Kerkstraat Kiest: Den Bosch koploper met aantal partijen

DEN BOSCH - De inwoners van alle Kerkstraten in Brabant kunnen net zoals iedereen over een week naar de stembus. Toch gaat Omroep Brabant tot 21 maart juist in die Kerkstraten kijken wat er leeft in de verschillende gemeentes. Van oudsher is de Kerkstraat namelijk een plek waar ontwikkelingen in de gemeente worden gedeeld en die "bij praat functie" willen we weer nieuw leven in blazen.

Tot aan de verkiezingen bezoeken we zeven Kerkstraten van Oost tot West in onze provincie. (Op het kaartje onderaan de pagina vertellen de bewoners van de Brabantse Kerkstraten wat ze belangrijk vinden in hun gemeente.) Vandaag: De Kerkstraat in Den Bosch.

Rommeltje

Sommige bewoners van de Kerkstraat vrezen dat het een rommeltje wordt in de gemeenteraad. Nergens in de provincie doen er zoveel partijen mee als in Den Bosch, er staan er zeventien op het stembiljet. Bovendien is de provinciehoofdstad samen met Rucphen de enige plaats in Brabant waar de PVV op de kieslijst staat. "Er zou een kiesdrempel moeten komen om het aantal partijen in de raad te beperken" zegt Kerkstraat bewoner Guus.

Duiventil

Overbuurvrouw Inge is het opgevallen dat er de afgelopen jaren verschillende raadsleden en wethouders het veld hebben moeten ruimen. “Ik heb niet zoveel met politiek, maar zie wel dat het een duiventil is op het gemeentehuis. Het is een komen en gaan van politici en bestuurders".

Benieuwd naar wat er nog meer speelt in Den Bosch. Luister en kijk zo meteen naar de uitzending van Wakker bij Omroep Brabant