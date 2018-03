Oss officieel wereldrecordhouder aaneengesloten penalty's nemen

OSS - De poging zelf is al een tijdje geleden maar de officiële uitkomst is pas sinds zaterdag bekend. De recordpoging vond op de voetbalvelden van SV TOP in Oss al op 15 september 2017 plaats. 2475 verschillende voetballers namen een penalty en veroverden hiermee een plaats in het Guinness Book of Records.

Timo Graver van het Nederlands Amputatieteam nam de recordbrekende penalty. Hierdoor werd het oude record van 2252 penalty's verbroken. Dat record stond op naam van Hearts Football Club uit Port Elizabeth (Zuid-Afrika).

De organisatie is erg trots op het nieuwe record. "Het geeft precies weer waar de Zwaluwen Jeugd Actie voor staat. Ruim tweeduizend enthousiaste jongeren die samen met vertegenwoordigers van het G-voetbal, Amputatievoetbal en CP-voetbal uit heel Nederland een heerlijke voetbaldag beleefden. En dat met een prachtig wereldrecord als toetje", aldus de organisatie.

Nogal wat regels

Het was niet eenvoudig om het record te verbreken. De eisen waren streng. Zo moesten de ballen door verschillende mensen op hetzelfde doel worden geschoten en dat binnen dertig seconden. Ook moesten er een gediplomeerde scheidsrechter toezicht houden, camera's dienden de strafschoppen vast te leggen en alle penaltynemers moesten op de foto en een handtekening in een logboek achterlaten. Er was wel een voordeel: de penalty's mochten gemist worden.