Anonieme Leendenaar stuurt brief rond over wethouder Heeze-Leende, en het is geen liefdesbrief

HEEZE-LEENDE - 'Stekeblind, maar wel besturen', onder dat motto heeft een anonieme inwoner van Heeze-Leende een brief gestuurd naar inwoners van Reusel. In de brief staan tal van beschuldigingen aan het adres van wethouder Wilma van der Rijt van de gemeente Heeze-Leende. Ze wil na de verkiezingen aan de slag in Reusel-De Mierden. Maar volgens de anonieme briefschrijver luistert ze niet en schreeuwt ze tegen haar ambtenaren. "Dit doet echt pijn", zegt Van der Rijt in een reactie. "Dit doe je niet met een gezonde geest."

Van der Rijt kreeg zaterdagmiddag een appje van een vriendin uit Reusel. Zij had een brief in de bus gevonden van 'een bezorgde Leendenaar'. 'Hier een berichtje uit Heeze-Leende' was de aanhef. Wat volgde, was een lijst met verdachtmakingen: 'Ze luistert niet en ziet dingen op haar manier. Ze schreeuwt tegen haar ambtenaren. Ze besluit met B&W heikele dingen zonder de gemeenteraad.'



"Het is niet te beschrijven wat je dan voelt", vertelt Van der Rijt. "Er gaat van alles door je heen. Waar komt het vandaan? Herleiden lukt niet. Dus ik heb het gelezen en ik heb meteen op Twitter verteld wat me is overkomen."

Het doet pijn, zegt Van der Rijt: "Ik word niet alleen als openbaar bestuurder aangesproken, maar ook als mens. Ik word bijna onderuitgehaald als mens en dat vind ik heel erg jammer."



Op handen gedragen

De wethouder herkent zich totaal niet in het beeld dat in de anonieme brief wordt geschetst. "Ik word hier op handen gedragen door de ambtenaren. Ik ben klein en fragiel en als ik hier zou schreeuwen tegen ambtenaren, had ik allang een reprimande gekregen van de gemeenteraad of de burgemeester."



Van wie komt deze brief? Van der Rijt weet het niet. In De Huiskamer in Leende, een ontmoetingsplaats voor alle inwoners van het dorp, hebben ze ook geen idee. De aanwezige dames hebben net een cursus voor de tablet achter de rug. "Natuurlijk spelen er zaken in het dorp waar niet iedereen blij mee is", zegt één van hen. "Maar het is niet zo dat daarom veel inwoners een hekel aan haar hebben."



'Blij met de brief'

Even later, op het parkeerterrein bij de Albert Heijn in Heeze, spreken we een ouder echtpaar dat de boodschappen in de auto staat te laden. "Wij zijn blij met die brief", zegt de vrouw. Maar ze wil niet toelichten waarom. In het buitengebied van Leende zijn volgens haar aardig wat mensen die een hekel hebben aan de wethouder.



Hiermee geconfronteerd, zegt Van der Rijt: "Ik heb als wethouder acht jaar handhaving gehad in mijn portefeuille, ook op milieugebied. We hebben grote slagen gemaakt. Het is niet meer zoals vroeger dat je met handjeklap dingen wel kunt doen die je eigenlijk niet mag doen. Als ik moet handhaven, kun je me dat aanrekenen als wethouder, niet als persoon."



Geen aangifte

Van der Rijt heeft - vooralsnog - geen aangifte gedaan. "Het speelt nog wel in mijn achterhoofd mee. Maar ik vind het ook wel heel erg sneu voor degene die het gedaan heeft. Want dit doe je niet met een gezonde geest. Als de briefschrijver zich meldt, ga ik graag met hem of haar in gesprek. Ik zou het wel willen weten, om ervan te leren."