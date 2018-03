Fran Sol populair bij fans van Ajax en Feyenoord na afstraffing PSV

TILBURG - De topscorer van de eredivisie blaast vandaag (dinsdag) 26 kaarsjes uit. Fran Sol, aanvaller van Willem II, heeft een paar fantastische dagen achter de rug. Hij won zaterdag met de Tilburgse club met 5-0 van PSV en steeg, door zijn drie treffers, na de eerste plek op de topscorerslijst.

"Het kan niet beter", zegt Sol over zijn humeur. "Het is nog altijd ongelooflijk dat we PSV met zulke cijfers hebben opgerold, dat hadden we nooit kunnen bedenken." De Spanjaard speelde een hoofdrol in het duel en dat is veel mensen opgevallen.



Felicitaties van Ajax en Feyenoord

"Ik heb mijn Twitter, Facebook en Instagram gecheckt en iedereen was uitbundig. Zelfs fans van Ajax en Feyenoord hebben me gefeliciteerd. Dat was grappig. Maar nu moeten we de wedstrijd tegen PSV ook weer snel proberen te vergeten en ons focussen op FC Twente. Daar moet alle energie in worden gestoken."



De tekst gaat verder onder de tweet.



Als Willem II zaterdag in Enschede wint van FC Twente, wordt de voorsprong op de Tukkers elf punten. Dat met nog zes wedstrijden voor de boeg. "We moeten niet vergeten dat Twente goede spelers heeft", zegt Sol."Ze staan er nu slecht voor, maar hebben een prima ploeg. Natuurlijk reizen we met vertrouwen af naar Enschede, maar hebben zeker respect voor de tegenstander." Op Sol zullen ook zaterdag alle schijnwerpers zijn gericht.De topscorerstitel is inmiddels een serieuze optie voor de Willem II’er. "Ik ben trots bovenaan te staan. Ik zal er voor vechten om topscorer te zijn aan het einde van het seizoen. Het is geen hoofddoel, want dat is Willem II behouden voor de eredivisie. Maar het zou geweldig zijn als het zou lukken topscorer te worden. Niet alleen voor mij, maar zeker ook voor de fans van Willem II."De tekst gaat verder onder de tweet.Of de Spanjaard bij de Tilburgse club blijft, ook na dit seizoen, is de grote vraag.