Wat een pech, lente weg! Sneeuw en ijskoude dagen op komst

Een sneeuw, ijskoude temperaturen en een snijdende oostenwind wordt verwacht voor komend weekend. (Archieffoto: Rawle C. Jackman/Flickr)

EINDHOVEN - Ondanks de zeer zachte temperaturen die de afgelopen dagen over Brabant trokken, is het lentegevoel binnenkort weer verdwenen. De meteorologen verwachten namelijk sneeuw, vrieskou en een ijzige oostenwind.

Afgelopen weekend leek het er even op dat Koning Winter zijn biezen had gepakt en niet meer terug zou komen. Volgens de Brabantse weerstations tikte het kwik zaterdagmiddag een aangename temperatuur van vijftien graden aan.

De zon was nog niet op alle plekken te zien maar wat de temperatuur betreft was de eerste officiële lentedag afgelopen weekend een feit.

Pak de winterkledij erbij!

Toch is het nog zeker geen tijd om de winterjas, sjaals en mutsen op zolder te leggen en de winterbanden van de auto af te schroeven. Sterker nog, de meesten Brabanders zullen al die spullen het komend weekend dringend nodig hebben.

De meteorologen van MeteoGroup gaan er namelijk vanuit dat er vrijdag ijzige kou over Brabant trekt.

Vrieskou en sneeuw

Een snijdende oostenwind brengt in de nacht van vrijdag op zaterdag de vrieskou met zich mee. Mogelijk komt er aankomende zaterdag zelfs een ijsdag waarbij het de hele dag kan gaan vriezen.

De weermannen en -vrouwen voorspellen ook sneeuwval. Waarschijnlijk gaat dit ook gebeuren in die koude nacht van vrijdag op zaterdag. Hoeveel centimeter er precies uit de lucht valt, is nu nog niet duidelijk.

Slag om de arm

De weerkundigen houden nog een kleine slag om de arm. De verwachtingen zijn namelijk voor een paar dagen vooruit. Daarom is er nog enige onzekerheid over de weersomstandigheden voor komend weekend.

Toch lijkt het volgens hen vrij zeker dat we dit weekend de winter weer even op bezoek krijgen in Brabant, met ijskoude temperaturen, een stevige wind en waarschijnlijk ook een aardige sneeuwval.

